publié le 04/07/2018 à 08:16

Le syndicat Unité SGP Police évoque ce matin la légitime défense après les violents incidents cette nuit à Nantes. Plusieurs véhicules et un centre commercial ont été incendiés, après le décès hier soir d'un jeune homme de 22 ans. Il a tué par balle au volant de sa voiture par un policier lors d'un contrôle.



"On est ni plus ni moins dans un état de légitime défense avec mon collègue qui ouvre le feu. Vous savez tirer dans les pneus, tirer en l'air... Bref on peut tout entendre. Il faut être dans la situation et mon collègue ouvre le feu comme il se doit. On est dans une situation de stress particulière, dans un quartier que l'on sait difficile. (...) Mes collègues ont parfaitement fait leur travail hier soir", assure Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police.

La Maire de Nantes, Johanna Rolland, s'est rendue sur place dans la nuit et a lancé un appel au calme. Calme qui est revenu ce matin dans le quartier Du Breil. Près de 200 policiers restent toutefois mobilisés.

Politique - Alors que Marine Le Pen demandait hier le départ de Nicolas Belloubet, après l'évasion de Redoine Faïd, c'est au tour d'Olivier Faure (PS) de critiquer la politique du gouvernement.



Santé - La réforme de l'hôpital qui devait être présentée début juillet le sera finalement en septembre, annonce Agnès Buzyn ce matin dans Libération.



Coupe du Monde - On connait désormais l'affiche du dernier quart de finale : Angleterre-Suède. Hier soir, les Trois Lion ont éliminé la Colombie 4 tirs au but à 3 (1-1 après prolongation).