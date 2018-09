publié le 10/09/2018 à 08:49

Une attaque au couteau a été perpétrée dimanche 9 septembre à Paris, dans la XIXe arrondissement. Un Afghan a ainsi blessé sept personnes, dont quatre en urgence absolue, avec un pronostic vital engagé. L’homme, qui a agressé des passants le long du Canal de l'Ourcq avant de s'enfuir, a été rattrapé et arrêté quelques minutes plus tard.



"Est-ce qu'on est sur un acte terroriste ? Est-ce qu'on est sur un acte isolé d'un délinquant ? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui est fou ? C'est beaucoup trop tôt", indique Loïc Travers du syndicat Alliance Île-de-France. "On n'a pas sa version, on n'a pas la version de nombreux témoignages, et pour le moment il n'y a aucune revendication", rapporte-t-il.

"Cette fameuse phrase 'Allahou akbar', qui est souvent prononcée, ne l'a forcément été. En tout cas il n'y a pas cette élément qui ressort au moment où je vous parle", indique-t-il concernant la piste terroriste.

