publié le 27/07/2018 à 08:12

Une femme et ses trois enfants sont morts dans une tour du quartier de La Frette à Aubervilliers hier, jeudi 26 juillet. Le feu est parti de leur appartement avant de se propager aux étages alentours. Les pompiers ont retrouvé les corps sans vie des victimes en début de soirée dans l'appartement du 17e étage d'une tour alors qu'ils "finalisaient l'extinction du sinistre". Un choc pour tous les voisins de cet immeuble.



La femme retrouvée morte était enceinte, d'après plusieurs témoins interrogés par l'AFP. Selon un bilan encore provisoire des pompiers de Paris, quatre personnes sont mortes et neuf ont été légèrement blessées, dont trois pompiers. Tous les habitants de cette tour du quartier de La Frette ont été évacués, dont certains étaient en fauteuil roulant, a indiqué un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Il aura fallu quatre heures aux pompiers pour éteindre l'incendie, dont la cause n'a pas encore été déterminée.

À écouter également dans ce journal :

- Canicule : 15 départements sont toujours en alerte canicule ce vendredi. La chaleur est de plus en plus difficile à supporter, notamment pour les plus petits. La nuit a encore été difficile dans de nombreuses régions avec des températures largement au-dessus de 25 voire 30 degrés parfois. Encore quelques heures à souffrir de la chaleur avant un répit prévu ce week-end.



- Affaire Benalla : Les Républicains vont déposer une motion de censure contre le gouvernement. Elle sera débattue mardi, peut-être appuyée par une motion de gauche. L'aboutissement d'une journée au cours de laquelle la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale aura volé en éclat. Le clash était prévisible depuis la veille, lorsque la majorité La République en Marche a refusé les auditions de toute la chaîne hiérarchique de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur.

- Code de la route : C'est un sondage que RTL vous révèle ce vendredi matin. Les règles du code de la route concernant la sécurité des cyclistes sont très mal connues. 6% seulement des personnes interrogées les connaissent précisément.



- Tour de France : Troisième victoire tricolore hier sur le Tour de France avec cette fois Arnaud Démare. Après le doublé de Julian Alaphilippe, c'est le sprinter de la FDJ qui s'est imposé à Pau en costaud. Battu à Valence, où il s'était classé troisième cette fois, il a franchi la ligne en tête devant un autre tricolore, Christophe Laporte.