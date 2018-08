publié le 10/08/2018 à 07:49

Une enquête a été ouverte par le parquet de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) pour "violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique", après la diffusion sur internet d'une vidéo montrant des violences policières présumées, a-t-on appris jeudi 9 août de source judiciaire.



"Un Dignois, âgé d'une vingtaine d'années, ivre au moment des faits, a été maîtrisé dans la nuit de mardi à mercredi vers 2 heures par cinq fonctionnaires de police en marge de la fête du Corso de la lavande à Digne-les-Bains", a indiqué à l'AFP cette source. Filmée par un vidéaste amateur, la vidéo d'une vingtaine de secondes, postée le 8 août sur Twitter par un internaute, a été partagée plus de 9.000 fois sur le réseau social, avant d'être retirée.

Selon la même source, sur la vidéo, le jeune homme, torse nu, est frappé à coups de pied à deux reprises par un policier. Un deuxième policier maître-chien, qui ne fait pas partie des effectifs du commissariat de Digne, frappe à son tour, à coup de pied, l'homme qui tombe. Trois autres fonctionnaires de police se trouvent à proximité mais "la vidéo ne révèle pas à priori d'actes de violence de leur part", poursuit la source judiciaire.

"Nous attendons les rapports et auditions de toutes les personnes présentes afin de déterminer les circonstances de l'intervention des forces de l'ordre et le déroulement exact des faits tels que vus en partie sur cette vidéo", explique le parquet de Digne-les-Bains. L'enquête a été confiée à l'antenne de Marseille de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

À écouter également dans ce journal :

- Météo : des orages et des fortes pluies se sont abattus jeudi sur le Centre-Est et le Sud-Est de l'Hexagone, nécessitant l'évacuation de 750 personnes dans le Gard dont au moins 184 campeurs dans le nord du département, où un septuagénaire allemand est porté disparu.



- Ryanair : la compagnie à bas coûts fait face vendredi à un nouveau conflit social d'ampleur européenne, avec une première grève de pilotes coordonnées dans cinq pays pour obtenir de meilleures conditions de travail. Le débrayage, en pleine période de congés estivaux, concerne l'Allemagne, la Belgique, la Suède, l'Irlande et les Pays-Bas.



- Yémen : au moins 29 enfants ont été tués dans une attaque ayant frappé jeudi leur bus sur un marché dans le nord du pays, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), suscitant une vague de réprobations et une demande de l'ONU d'enquête "indépendante".



- Parcoursup : selon les chiffres officiels actualisés jeudi, ils étaient très précisément 66.400 à attendre une place sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur, étrennée cette année et accusée par ses détracteurs d'instaurer une sélection à l'université.