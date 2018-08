publié le 08/08/2018 à 19:03

À l’énoncé du verdict, il n’a pas hésité. Un prévenu, qui comparaissait ce mercredi 8 août devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines (Moselle) pour tentative de vol de voiture, a profité d’une fenêtre ouverte pour s’échapper.



L’homme de 21 ans, qui purgeait une peine de 7 mois de prison pour violences aggravées, était incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg. "Il a couru en direction d’une fenêtre, ouverte à cause de la chaleur, et il est descendu le long du mur, le dos appuyé contre le mur et les pieds contre une colonne", a expliqué le procureur dans Le Républicain lorrain.

Le détenu, qui a été condamné à quatre de prison, dont trois fermes, a pris la direction de la ville. Il est activement recherché par les autorités.

