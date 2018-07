publié le 07/07/2018 à 19:01

Le deuxième suspect, mis en cause dans l'agression d'un couple de policiers en Seine-et-Marne, a été placé en garde à vue dans la nuit de samedi 7 juillet, a annoncé le parquet de Meaux. Âgé de 24 ans, il serait le frère cadet du premier suspect, interpellé et placé en garde à vue vendredi 6 juillet.



Connus pour trafic de stupéfiants, les deux agresseurs aurait agi par vengeance, suite à un contrôle d'identité à Aulnay-sous-Bois, il y a quelques semaines. Mercredi soir, vers 21 heures, ils ont roué de coups un couple de policiers à Othis (Seine-et-Marne), qui venaient récupérer leur fille de 3 ans chez sa nourrice.

Cette agression a été violemment condamnée par Emmanuel Macron, qui a dénoncé "l'ignominie et la lâcheté" des deux agresseurs sur Twitter. Gérard Collomb a, lui, promis que "tout sera mis en œuvre pour interpeller et déferrer à la justice les auteurs de cette odieuse agression".

