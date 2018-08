publié le 26/08/2018 à 13:35

Peu avant 21h30, samedi 25 août dans le quartier de la Madeleine à Lille, des militaires de l'opération Sentinelle patrouillent à l'intérieur de leur véhicule quand une voiture leur barre brusquement la route en leur faisant une queue de poisson, et s'arrête au feu rouge devant eux. Les militaires sortent alors de leur véhicule et décident de contrôler le conducteur.



Mais celle-ci redémarre et fonce, manquant de renverser un soldat. Ses collègues répliquent et tirent sur le véhicule au moins à trois reprises, mais le chauffeur est déjà loin. Il prend la direction de l'A25, où la BAC prend le relais en poursuivant le fuyard. Ce dernier fait alors demi-tour et file à contre-sens, obligeant les policiers à abandonner la filature.

Le conducteur s'est évanoui dans la nature, et les enquêteurs n'ont pas d'identité concernant cet homme pour le moment. le parquet antiterroriste a été avisé mais ne s'est pas saisi de cette affaire. "Une affaire de droit commun", selon les mots d'un enquêteur. L'enquête continue afin de retrouver l'homme et son véhicule, et faire la lumière sur ses motivations.

À écouter également dans ce journal

Politique - Les mesures annoncées par Édouard Philippe dans le JDD ont dors et déjà provoqué de vives réactions. Les syndicats prévoient une journée de mobilisation.



Trafic - Les retours de vacances rendent cette journée orange sur les routes de France.



Pédophilie - Le pape François a demandé pardon pour les pêchés des prêtres accusés d'abus sexuels contre des mineurs.



Politique - Laurent Wauquiez effectuera sa rentrée en gravissant le mont Mézenc.