publié le 12/09/2018 à 13:59

Ils s'appellent Yoann et Abel, et ces deux enfants ont eu le courage de témoigner ce mercredi 12 septembre dans un procès public, face à l'homme accusé de les avoir sexuellement violenté. L'accusé est un animateur périscolaire qui comparaît pour deux viols et 15 agressions sexuelles sur des petits garçons dans trois écoles de Courbevoie.



L'émotion prend à la gorge avant même que quiconque ait prononcé un mot. Les enfants entrent tous ensemble, main dans la main, dans la cour d'assises à Nanterre. La présidente se fait la plus douce possible pour expliquer ce qui va suivre. Les enfants sont là pour dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ce ne sera pas un interrogatoire.

"Je suis ici parce que ce qu'il a fait ce n'est pas bien. Édouard, je pensais que c'était un super animateur et que tout ça c'était des jeux. Mais il m'a pourri mon CP", explique courageusement Yoann, aujourd'hui en CM2, mais qui avait 6 ans lors des faits.

