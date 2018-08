et AFP

publié le 23/08/2018 à 15:51

Vingt ans après, le suspect court toujours, mais l'étau se resserre. Jos Brech, un Néerlandais accusé du meurtre d'un enfant de onze ans dans son pays, a été confondu par son ADN. L'enfant avait été abusé sexuellement avant d'être tué.



L'homme de 55 ans a été aperçu pour la dernière fois en France par la police locale. Les autorités françaises et hollandaises pensent que le suspect se cache dans les montagnes françaises. Il possède d'ailleurs un chalet dans les Vosges.

Spécialiste des techniques de survie, l'homme n'a plus donné de nouvelles à sa famille depuis avril dernier. Les progrès technologiques avaient permis de réchauffer cette affaire non élucidée, en établissant le profil génétique recherché. L'ADN de plus de 20.000 hommes avait été prélevé aux Pays-Bas pour retrouver le meurtrier du petit Nicky Verstappen.