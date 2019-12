Le Havre : le renne du Père Noël volé par deux étudiants ivres

publié le 29/11/2019 à 22:20

"Le Père Noël remercie la police nationale d'avoir retrouvé son renne bien aimé". C'est par ces mots que le commissariat du Havre a communiqué sur Twitter à propos du vol incongru qui a eu lieu au Havre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi 28 novembre, vers 2h20, précise Paris Normandie, des policiers ont aperçu deux jeunes alcoolisés en train de porter... un renne. Ces derniers venaient de le dérober au manège, près du Printemps du Havre.

Les deux étudiants ont été interpellés et placés en garde à vue : ils présentaient un taux d'alcool respectif de 0,76 et 1,24 grammes par litre de sang. Le renne, quant à lui, a bien été récupéré par les forces de l'ordre et sera, sans doute, bientôt remis sur le manège. "Rudolphe, dérobé lors d'une escapade estudiantine arrosée, a été libéré des mains de ses ravisseurs par la Police secours", a conclu le commissariat du Havre.

[#Insolite] Rudolphe, dérobé lors d'une escapade estudiantine arrosée, a été libéré des mains de ses ravisseurs par la #PoliceSecours cette nuit au #Havre.

Le père noël remercie @policenationale d'avoir retrouvé son renne bien aimé. pic.twitter.com/trF1gEflBt — Commissariat du Havre (@PoliceNat76600) November 28, 2019