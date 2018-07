et AFP

publié le 25/05/2018 à 20:24

Une violente explosion, qui pourrait être due à une fuite accidentelle de gaz, a totalement détruit une maison du Creusot (Saône-et-Loire) ce vendredi 25 mai dans la matinée, blessant grièvement le couple qui y résidait, a-t-on appris de sources concordantes.



"Nous avons reçu de nombreux appels vers 7 heures ce matin, à cause d'une importante explosion avec fumée noire et poussière", ont indiqué les pompiers, précisant qu'une maison avait été soufflée. "Deux autres maisons ont été touchées ainsi que de nombreux véhicules."

Les forces de l'ordre ont mis en place un périmètre de sécurité et les deux victimes, un homme d'environ 75 ans et une femme d'une soixantaine d'années, ont d'abord été transportées en urgence absolue au centre hospitalier du Creusot, selon la police.

Brûlé par le souffle de l'explosion, l'homme a ensuite été héliporté au Centre des grands brûlés de Lyon et son pronostic vital est engagé, a précisé la même source.