et AFP

publié le 10/07/2018 à 19:38

Deux mineurs de 17 ans ont été placés en garde à vue après l'agression d'un nageur sauveteur, lundi 9 juillet sur la plage de Lacanau (Gironde), alors qu'il tentait de s'interposer entre une mère et son enfant et un groupe de jeunes qui les importunait, a raconté ce policier à mardi 10 juillet.



"Une quinzaine de jeunes originaires de Talence (Gironde) chahutaient sur la plage et jouaient fortement au ballon en visant les baigneurs. L'un d'eux a trébuché sur un gamin d'une dizaine d'années qui jouait au bord de l'eau, le blessant à l'épaule. Sa mère est immédiatement intervenue pour le secourir. C'est alors qu'elle a été prise à partie" par le groupe de jeunes, a raconté l'homme sous couvert d'anonymat.

Chargé de la surveillance de la plage, le sauveteur a tenté à son tour de s'interposer, déclinant sa qualité de policier. L'un des jeunes lui alors asséné un coup de poing sur la tempe, le faisant chuter, en s'écriant "c'est pas la police qui va faire la loi ici". L'homme a été roué de coups à terre avant d'être secouru par ses collègues du poste de secours.

Il aura fallu quatre policiers pour maîtriser les agresseurs, deux mineurs de 17 ans, qui ont été aussitôt placés en garde à vue à la gendarmerie de Lacanau pour "outrage et violences en réunion sur agent dépositaire de l'autorité publique", a précisé la victime qui s'est portée partie civile. Dans un communiqué de soutien à son collègue, le syndicat UNSA Police souligne que cet incident "démontre une nouvelle fois toute la nécessité d'avoir des fonctionnaires de police sur les plages du littoral français". Le syndicat réclame une "peine exemplaire" à l'encontre des agresseurs.