L'affaire Thomas Quick, serial menteur

publié le 30/12/2017 à 21:20



L'édito de Jacques Pradel





A la Une de l’heure du crime : une des affaires les plus mystérieuses et les plus scandaleuses de l’histoire judiciaire suédoise : « L’affaire Thomas Quick ». Cet homme, né en 1950, a été considéré pendant des années comme le pire et le plus impitoyable tueur en série de l’après-guerre en Suède.

Il a avoué 33 meurtres, commis selon lui entre 1964 et 1993. Il a été condamné pour 8 crimes abominables et interné à vie dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. C’est là qu’un journaliste d’investigation spécialisé dans les énigmes criminelles va le rencontrer en 2008 pour les besoins d’un documentaire de télévision.

Ce journaliste, persuadé que Quick est en fait innocent des crimes dont il s’est lui-même accusé, se procure les dossiers de plusieurs affaires, revisite les enquêtes de la police, rencontre les témoins et les proches des victimes. Sa conclusion est sans appel : Thomas Quick est innocent. Il a inventé tout cela pour se rendre intéressant aux yeux de ses thérapeutes qui ont alerté aussitôt la police et la justice. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Comment est-il possible que tous ces professionnels du crime se soient laissé abuser ? Où Thomas Quick a-t-il trouvé les détails uniquement connus des enquêteurs et de l’auteur des crimes pour apporter les preuves incontestables de sa culpabilité ?

Le combat d'un journaliste

Les réponses se trouvent dans un livre publié en français au éditions Denoël : « L’affaire Thomas Quick » avec ce sous titre Mensonges et vérités du tueur en série qui terrorisa la Suède . Son auteur est le journaliste de télévision suédois qui a mené l’enquête : Hannes Rastam. Il est décédé quelques mois après la publication de ce livre.

Couverture de l'ouvrage

Notre invité

Nous allons vous raconter cette incroyable histoire, avec mon invité : Guillaume Le Beau , spécialiste des univers criminels scandinaves. Son dernier livre est un thriller intitulé La Sixième extinction paru aux éditions Marabout.