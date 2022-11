Le comédien Sofiane Bennacer accusé de viols et violences par deux nouvelles femmes

Les accusations continuent de s'accumuler à l'encontre du comédien Sofiane Bennacer. Deux nouvelles femmes accusent l'acteur de "violences sexuelles et physiques" et de "viol". Elles ont décidé de ne pas porter plainte, mais ont souhaité témoigner dans les colonnes de Libération. L'acteur de 25 ans avait été mis en examen en octobre dernier à Mulhouse pour les viols présumés de deux anciennes compagnes et des violences commises sur une troisième. En tout, ce sont quatre femmes qui ont porté plainte contre l'acteur.

Clémence (un pseudonyme) a dénoncé des "violences sexuelles répétées" alors qu'elle était en couple avec le comédien en 2019. Elle dépeint le profil d'un homme pouvant jouer de pression pour obtenir ce qu'il désirait, notamment sexuellement. "Si je disais non, soit il l’ordonnait physiquement soit il jouait sur la culpabilisation", explique-t-elle au quotidien. Et alors qu'elle serait en train de rompre avec lui, elle craint pour sa carrière. Selon ses propos, "c’est un des moyens de pression les plus forts qu’il ait utilisés".

Le second témoignage provient d'Elisa (un pseudonyme). Elle accuse l'acteur de "viols". Ses propos relatent un événement qui a eu lieu en 2019. "Je disais non, j’enlevais sa main, il souriait et la remettait. C’est du viol. À partir du moment où j’ai clairement exprimé le non et qu’il le faisait quand même, c’était comme si je ne pouvais rien faire", livre-t-elle à Libération. L'acteur aurait ensuite de nouveau violé Elisa. Si elle ne porte pas plainte, c'est, dit-elle, pour préserver sa famille et ne pas avoir à leur raconter.

