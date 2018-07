publié le 06/07/2018 à 19:19

Le policier qui a mortellement tiré sur un jeune de 22 ans, Aboubakar F., au cours d'un contrôle de police mardi 3 juillet, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Le juge d'instruction l'a "mis en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", a précisé Me Lienard dans un message à l'AFP.



La mort du jeune homme a déclenché plusieurs nuits d'émeutes dans la capitale des ducs de Bretagne. Faisant initialement valoir la légitime défense, le CRS est revenu sur ses déclarations et a modifié sa version des faits en garde à vue, évoquant finalement un tir accidentel au cours d'une tentative d'interpellation.



"J'ai requis le placement sous contrôle judiciaire du mis en cause ainsi que la saisine de deux magistrats instructeurs" dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", a précisé le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès au cours d'une conférence de presse.

Dans sa nouvelle version, le policier a indiqué avoir tenté d'interpeller Aboubakar F, 22 ans, alors qu'il se trouvait à l'intérieur de son véhicule, dans le quartier nantais du Breil. Le corps en partie à l'intérieur de l'habitacle, un affrontement entre les deux protagonistes se serait alors engagé, selon la version du policier. Un tir accidentel serait parti alors que le policier avait son arme en main, atteignant mortellement le jeune homme au niveau de la gorge.