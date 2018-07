publié le 31/05/2016 à 05:30

Les parents d'un garçon de sept ans ont réprimandé leur enfant de façon quelque peu disproportionnée. Le petit Yamato est activement recherché par les secouristes sur l'île d'Hokkaido (Japon) après avoir été laissé seul en pleine forêt par ses parents il y a trois jours, en guise de punition. Parti samedi 28 mai pour une randonnée en montagne avec leurs deux enfants, le couple perd patience face aux bêtises à répétition du garçonnet, qui jetait des pierres en direction des passants et des voitures.



D'un commun accord, les parents décident alors de le laisser sur place pour le réprimander. Sur le trajet du retour, le couple fait sortir Yamato de leur voiture et l'ont laissé en bord de route en pleine forêt, avant de poursuivre leur chemin sur une distance 500 mètres. Revenus immédiatement sur le site, ils se sont aperçus "que le garçon n'était plus à l'endroit où ils l'avaient laissé", selon les autorités. Signalant la disparition de leur fils à la police, ils ont d'abord affirmé qu'il s'était égaré lors de la randonnée, avant de reconnaître qu'ils l'avaient abandonné pour le punir.

Un représentant de la localité de Nanae a exprimé son inquiétude quant au sort de l'enfant, perdu dans une zone montagneuse "où peu de personnes et de voitures passent", ajoutant qu'il n'était pas rare de croiser des ours. L'étendue des recherches a été élargie lundi 30 mai avec la mobilisation de 180 secouristes et officiers de police, accompagnés de brigades canines et équestres. Le père de Yamato a confié son désarroi à la télévision nippone, s'excusant également des ennuis causés à tant de personnes.