INFO RTL - Marches "contre les violences policières et le racisme systémique" ce samedi : une participation réévaluée à la hausse

À l'appel d'une centaine d'organisations syndicales et de partis politique, dont LFI et Europe Écologie-Les Verts, de nombreuses marches sont organisées ce samedi 23 septembre en France "contre le racisme systémique, les violences policières et pour les libertés publiques". Selon une note du renseignement territorial que RTL a pu consulter, jusqu'à 30.000 personnes sont attendues dans près de 116 rassemblements dans toute la France. Une participation réévaluée à la hausse puisqu'en milieu de semaine, le renseignement évaluait la participation maximum à 26.000 personnes pour seulement 70 marches recensées.

Dans cette note, le renseignement s'inquiète de risques de violences dans une quinzaine de communes dont Rennes, Lille ou Grenoble. "Des troubles à l’ordre public sont également prévus à Nice, où un rassemblement antidrogue à proximité de la marche est organisé par l’ultra-droite. Un risque d’affrontement pourrait ainsi avoir lieu avec l’ultragauche", précise la note.



Jeudi 21 septembre, chez nos confrères de BFMTV, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué la possibilité d'une interdiction de plusieurs de ces manifestations. "Des préfets [...] pourraient prendre des arrêtés d'interdiction mais c'est aux préfets de prendre leurs responsabilités, chacun dans leur département. Il n'y a pas de consigne générale", a-t-il expliqué.

