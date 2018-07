publié le 29/07/2018 à 19:01

La SNCF avait prévenu : tant que le courant n'est pas totalement rétabli, la compagnie ferroviaire est dans l’incapacité d'assurer un trafic normal. Après l'incendie d'un poste électrique vendredi, de nombreux trains ont été supprimés. Lundi 30 juillet, la SNCF a encore annoncé la suppression de 115 TGV.



Si quelques trains peuvent encore circuler à Montparnasse, et que d'autres sont déroutés vers la gare d'Austerlitz, le nombre de trains pouvant rouler s'est réduit de jour en jour depuis vendredi. La raison ? Le centre de maintenance de Châtillon est également privé d'électricité, ce qui rend impossible le contrôle des trains, qui ne peuvent donc plus prendre le départ pour des raisons de sécurité.

Toute la responsabilité de l'incident repose sur RTE, le transporteur d'électricité, comme n'a eu de cesse de le rappeler l'entreprise ferroviaire. Le retour à la normale n'était pas envisagé avant le jeudi 2 août dans un premier temps. Mais l'installation d'une solution provisoire semble aller plus vite que prévu, et RTE promet maintenant un rétablissement du courant dans la soirée du mardi 31 juillet au plus tard.

Pourquoi la situation dure aussi longtemps ?

Le poste électrique d'Issy-les-Moulineaux qui a brûlé est en effet fortement endommagé : il n'est pas possible de le réparer dans l'immédiat. En attendant, RTE installe des câbles de secours pour contourner le poste électrique touché, en créant une dérivation. 80 techniciens y travaillent jour et nuit, assure Xavier Piechaczyk, membre du directoire de l'entreprise, dans les colonnes du Parisien.



Mais l'opération n'est pas si simple, et demande un peu de temps. Les câbles à installer sont très lourds, explique RTE, et doivent être acheminés par convois exceptionnels. Une fois mis en place, il faut les isoler, "une étape délicate qui nécessite de passer du chaud au froid à différentes reprises", explique Xavier Piechaczyk au quotidien.

L'incendie du poste électrique RTE à Issy-les-Moulineaux vendredi 28 juillet 2018 Crédit : Stéphane DELFOUR / AFP

Un incident qui n'aurait pas dû se produire ?

L'incident coûte des millions d'euros à la SNCF, qui est bien décidée à faire payer RTE, à qui elle va demander une indemnisation. Exceptionnellement, la compagnie a choisi de rembourser à 100% les voyageurs dont le train accumule plus de trois heures de retard.



Dans l'entreprise ferroviaire, c'est surtout l'incompréhension qui domine. "Vu la situation névralgique de la gare, nous avons bâti trois circuits d'alimentation indépendants – alors qu'un seul suffit, affirme dans Le Journal du dimanche Claude Solard, directeur général délégué de SNCF Réseau. Il se trouve que, plus loin, RTE a branché ces trois circuits à une seule et même installation, celle qui a brûlé."



Les ministres Nicolas Hulot (Transition écologique) et Élisabeth Borne (Transports), ont lancé samedi 28 juillet une mission d'enquête sur les conditions d'alimentation de la gare Montparnasse, pour comprendre les circonstances de l'incident et surtout éviter qu'il se reproduise.