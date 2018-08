publié le 02/08/2018 à 16:07

C'est une très mauvaise plaisanterie qui a dû faire une belle peur aux voyageurs de l'aéroport de Nice dimanche 22 juillet 2018. Un jeune garçon de 12 ans a pris la liberté d'envoyer un SMS à d'autres passagers de son vol Alitalia en direction de Rome grâce à l'application AirDrop. Cette dernière permet de mettre en relation plusieurs smartphones physiquement proches.



"Il y a une bombe dans cet avion à destination de Rome", a-t-il écrit en anglais avant d'ajouter une nouvelle phrase toute aussi inquiétante : "Dirigez-vous vers les toilettes et allons discuter ; il y a une bombe."

D'après nos confrères du journal Nice-Matin qui rapporte cette histoire, cette plaisanterie a été prise très au sérieux par l'aéroport et les passagers. Ceux-ci ont prévenu les autorités qui sont rapidement remontées jusqu'au téléphone du jeune homme. Par mesure de sécurité, les deux avions ont été évacués et des chiens ont été envoyés sur les lieux pour vérifier la présence ou non d'explosifs.

L'enfant, originaire du Koweit, a rapidement avoué sa mauvaise blague. Lui et ses parents ont rejoint Rome en voiture et l'affaire a été rapidement classée.