publié le 29/10/2016 à 09:07

Un homme de 51 ans a été abattu de cinq balles, dont une dans la tête, dans son jardin par les policiers de la Bac. L'individu, d'abord en possession d'une machette, se serait saisi d'un objet que les policiers ont identifié comme une arme. Un différend entre voisins aurait tout déclenché. Les policiers affirment avoir tiré lorsque le quinquagénaire a tenté de sortir une arme de poing. Au micro de RTL, sa veuve, qui n'a pas assisté à la scène, dénonce une bavure policière.



"J'ai l'impression qu'il a été abattu comme une merde, en parlant poliment. Pour moi, c'est une bavure, une grosse bavure. Vous vous rendez compte cinq balles. Ils auraient pu le blesser, au lieu de le tuer directement. Ce n'était pas un homme méchant et on ne tire pas sur les gens comme ça quand même. Je n'arrive pas à accepter qu'ils l'aient tué comme ça. Je vais porter plainte de toute façon, je ne vais pas laisser l'affaire comme ça", explique-t-elle.



Comment cela peut être permis de tuer les gens comme ça ? Coralie, veuve du forcené abattu par des policiers à Échirolles Partager la citation





Coralie "ne croit pas" que son mari était en possession d'une arme. "Je sais ce qu'il y a chez moi. Ils ont cru voir. On peut en faire avec des si et des là... Il n'avait que 51 ans, il allait être grand-père en plus. On se retrouve quatre enfants et une femme toute seule à cause d'eux. Comment cela peut être permis de tuer les gens comme ça ? Ce n'est pas possible. Que justice soit faite. Je suis en colère, je leur en veux."

Le procureur de Grenoble a décidé de placer les cinq policiers présents sur les lieux en garde à vue. Elle a depuis été levée, selon une information de nos confrères du Dauphiné Libéré. Cela ne préjuge pas d'une éventuelle bavure : il s'agit de "déterminer avec précision les circonstances du drame et de mener une enquête objective", avait précisé quelques heures auparavant Jean-Yves Coquillat, le procureur, qui a saisi l'IGPN.