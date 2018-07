Hautes-Pyrénées : le mur anti-migrants érigé par des habitants a été détruit

publié le 26/07/2017 à 16:08

Du propre aveu du responsable du collectif à l'origine de la construction de ce mur de presque deux mètres de haut, c'était "un symbole très choquant". Deux jours après avoir bâti ce mur pour empêcher l'accès à un hôtel de la ville de Séméac destiné à accueillir des demandeurs d'asile, les opposants au projet l'ont finalement détruit, le 26 juillet.



"Ce mercredi matin, on l'a fait tomber", a déclaré le responsable du collectif, Laurent Teixeira. "On avait fait des propositions qui ont été acceptées par l'Adoma (qui sera en charge du centre d'accueil, ndlr). On est satisfaits". Leurs propositions concernaient notamment "la scolarisation des enfants dès la rentrée". Selon Laurent Teixeira, si le mur de 18 mètres de long était un "symbole très choquant", "cela a permis que le centre se fasse dans les meilleures conditions. On a réussi à les alerter. On n'est pas des 'anti-migrants'", a-t-il assuré. Le responsable du collectif a par ailleurs affirmé que l'Adoma "mettra les moyens nécessaires" pour un bon fonctionnement du centre.

Situé près de Tarbes, dans une commune de 5.000 habitants, l'hôtel en question faisait partie de la soixantaine d'établissements rachetés par la Caisse des dépôts et des consignations. Le but ? Créer des centres d'hébergement supplémentaires pour accueillir des migrants dans les prochains mois. À Séméac, 85 personnes sont attendues, et les premières familles devraient arriver dans le courant du mois d'août.