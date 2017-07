publié le 24/07/2017 à 21:15

Les voisins se sont rassemblés alors qu'il faisait encore nuit, ce lundi 24 juillet. Aux alentours de 5 heures du matin, sur la commune de Séméac (Hautes-Pyrénées), à quelques kilomètres de Tarbes, des riverains se sont rassemblés pour ériger un mur autour d'un hôtel Formule 1. L'un a ramené une bétonnière, un autre des centaines de parpaings et un chariot élévateur. Des outils pour dresser un mur de près de deux mètres de hauteur, sur 18 mètres de long.



Le but de la manœuvre ? Empêcher la transformation de l'hôtel, qui est voué à devenir un centre d'accueil de migrants. L'édifice fait partie de la soixantaine d'établissements rachetés par la Caisse des dépôts et des consignations, dans le but de créer des centres d'hébergement supplémentaires pour accueillir des migrants dans les mois prochains.

85 personnes sont attendues en ces lieux. Les premières familles devraient s'installer au début du mois d'août dans cette zone pavillonnaire. Ce qui déplaît aux riverains, qui jugent qu'il s'agit d'un projet monté dans la précipitation. "Nous ne sommes pas contre l'accueil de personnes en grande difficulté", insistent néanmoins les membres du collectif, qui ont reçu des centaines de messages de citoyens choqués par l'image de ce mur.