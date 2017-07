publié le 19/07/2017 à 23:18

Plus d'un millier de Sud-Coréens ont abandonné leur enfant depuis 2010 dans une "boîte à bébés". Il s'agit d'une niche rectangulaire à température contrôlée, aménagée dans le mur d'une maison de deux étages transformée, par une petite église de Séoul, en refuge pour bébés abandonnés. Ils y sont recueillis quelques jours avant d'être envoyés en orphelinat.





En garantissant l'anonymat, ce dispositif controversé permet aussi que l'abandon se fasse dans de meilleures conditions de sécurité et d'hygiène, puisque le dépôt d'un bébé déclenche une alarme qui alerte des assistantes maternelles.

En moyenne, quatre bébés y arrivent chaque semaine, certains ayant encore leur cordon ombilical. Le pasteur Lee Jong-Rak, de l'église de la communauté de Jusarang, quartier populaire du sud de la capitale, a créé ce dispositif en 2010 en apprenant que des bébés finissaient dans la rue. "Certaines adolescentes accouchent dans des maisons vides ou des toilettes publiques. Elles emmaillotent leur bébé dans une vieille chemise ou une serviette et nous l'apportent", raconte-t-il.

La Corée du Sud, vivier des adoptions internationales

Ravagé au sortir de la guerre (1950-1953), ce pays a connu un essor spectaculaire pour s'élever au rang de quatrième économie du continent. Et durant un temps, il a aussi été l'un des principaux viviers pour les étrangers cherchant à adopter.



Pauvreté, faible réglementation, pays où on jalouse les lignées familiales "pures" et où l'on cultive l'idée d'une homogénéité ethnique: les enfants non désirés étaient légion. Ainsi, depuis les années 1950, les États-Unis en ont, à eux seuls, adopté 110.000. Mais paradoxalement, des changements législatifs destinés à renforcer les droits de ces enfants ont eu pour corollaire une hausse des abandons et placements en orphelinat, et un recul du nombre d'adoptions.



Les agences d'adoption demandant de plus en plus de papiers officiels pour les enfants, beaucoup de familles ou de mères célibataires choisissent finalement d'abandonner leurs bébés dans cette "boîte" de l'église coréenne.