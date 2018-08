publié le 28/08/2018 à 16:45

Les gendarmes de Haute-Loire signalent la disparition d'une jeune femme de 25 ans, Tiffany Gourgeon. Elle a été portée disparue depuis le 27 août vers 20h15, peut-on lire dans l'appel à témoin posté par les forces de l'ordre sur Facebook, le lendemain.



Le message est accompagné d'une photo de la jeune femme et d'une description pour aider à la reconnaître. Elle est "à pied, habillée d'un jean bleu" avec une chemise à carreaux bleus et une casquette marron. Elle a les cheveux châtains clairs et longs jusqu'aux épaules.



Tiffany Gourgeon habite à Coubon, près du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. "Les militaires de la compagnie du Puy-en-Velay sont mobilisés depuis hier soir pour la rechercher", précise encore le communiqué. Ils sont une dizaine à avoir été mobilisés dans la nuit, et le lendemain matin, ils étaient 16 à reprendre les recherches.

Cet appel à témoin précise que "toute personne reconnaissant la personne ou ayant des informations est invitée à contacter immédiatement le 04.71.08.70.03".