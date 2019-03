publié le 29/03/2019 à 02:41

Les faits peu communs se sont déroulés à Portet-sur-Garonne près de Toulouse (Haute-Garonne). Une nonagénaire déclarée morte par un médecin est revenue à la vie, comme le raconte La Dépêche du Midi.



C'est la famille de cette femme de 90 ans qui l'avait trouvée inerte et froide sur le carrelage de son domicile. Le médecin, après avoir auscultation, avait conclu à son décès. Un certificat a été émis et la famille avait même placé un linceul sur le corps de la nonagénaire. Et c'est à ce moment qu'ils se sont rendus compte qu'elle s'était remise à respirer. Elle a été prise en charge à l’hôpital Purpan à Toulouse.

Le directeur du Samu 31, interrogé par France Bleu, a expliqué que la patiente pourrait avoir été victime de bradycardie. Il s'agit d'un important ralentissement du rythme cardiaque. Et sa température corporelle a dû descendre au contact du carrelage. Le fait que la famille ait placée un linceul sur elle aurait fait remonter la température de son corps ce qui aurait permis au cœur d’accélérer à nouveau.