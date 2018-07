publié le 26/06/2018 à 11:31

C'est une rencontre qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Deux randonneurs sont tombés nez à nez avec une ourse jeudi 21 juin, rapporte La Dépêche du Midi. Vincent, la cinquantaine, et son fils Paul, 22 ans, sont de grands amateurs de randonnée et profitaient d'un long week-end entre eux pour s'aventurer en Haute-Garonne.



Ce jour-là, les deux Toulousains sont accompagnés de leur chienne Jam, un berger belge. Alors qu'ils entament l'ascension d'une pente jusqu'à un refuge, ils commencent à entendre leur chienne aboyer. "Elle se met à courir devant nous", précise Vincent à La Dépêche du Midi. Les événements s'enchaînent ensuite très vite pour les deux randonneurs.

"À deux reprises, j'ai entendu des grognements. J'ai immédiatement pensé à un sanglier, puis Jam est revenue près de moi", précise Vincent au quotidien régional. Son fils Paul, marchant quelques mètres devant, lui crie alors qu'il s'agit d'un ours. "On ne pouvait pas descendre la pente à pic, on ne pouvait pas grimper aux arbres non plus, avec nos sacs sur le dos. Et là, j'ai vu l'ourse qui courait vers nous, avec deux petits derrière elle", se souvient le père de famille.

Plus de peur que de mal

Alors qu'ils sont coincés face à une telle situation, les deux randonneurs ont de la chance : "Subitement, à 30 mètres environ, elle s'est arrêtée. Elle est repartie avec ses deux petits", conclut Vincent auprès de La Dépêche du Midi. Comme le précise le journal, l'office national de la chasse et de la faune sauvage a dénombré quatre attaques d'un ours sur un homme entre 1996 et 2010. Il s'agissait à chaque fois d'une femelle qui voulait protéger ses petits.