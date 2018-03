L'ourse Gogol, apparue dans "L'Ours" de Jean-Jacques Annaud, est morte

publié le 30/03/2018 à 01:17

30 ans après avoir fait des doublages dans le film L'Ours de Jean-Jacques Annaud, l'ourse Gogol est morte mardi 27 mars suite à une anesthésie, a annoncé mercredi le parc zoologique de Beauval sur son compte Twitter.



Gogol, âgée de 31 ans et arrivée dans ce zoo du Loir-et-Cher à l'âge de deux ans, est morte lors de son transfert dans un nouvel espace en compagnie de Michka, une autre ourse de 29 ans, a précisé le parc.

Les animaux ont été endormis avant d'être transportés mais Gogol ne s'est pas réveillée "malgré tous les soins pris par l'équipe des vétérinaires et des soignants". "Les soins intensifs ont duré une heure afin de tenter de relancer son cœur, sans succès", selon le parc.

L'ourse s'était fait connaître pour ses doublages dans le film L'Ours de Jean-Jacques Annaud, sorti en 1988. Michka, quant à elle, a regagné hier la nouvelle maison des ours, du côté des dromadaires et des loups arctiques, et sortira dans son enclos extérieur à la mi-avril, en même temps que les guépards et les loups.

Une triste perte pour toutes nos équipes... ¿ Âgée de 31 ans, notre Gogol est décédée hier. https://t.co/5jnWqSu5YJ pic.twitter.com/Za8pmnJES0 — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) 28 mars 2018