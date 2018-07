publié le 22/07/2018 à 07:45

C'est une belle histoire, et un symbole qui a ému tous les pensionnaires de la maison de retraite de Mirande, dans le Gers. Car une fois n'est pas coutume, c'est un bébé qui est venu au monde dans l'établissement. Un hasard, conséquence d'une urgence. Mardi 17 juillet, une voiture s'arrête devant le bâtiment, un homme en sort et s'écrit : "J'ai une maman qui va accoucher dans la voiture", rapporte La Dépêche du Midi.



Le conducteur du véhicule s'appelle David, il est le gérant du camping de Plaisance-du-Gers et accompagne deux de ses pensionnaires dont la femme est sur le point d'accoucher. Prévue à l'hôpital d'Auch au départ, la venue au monde du bébé arrive trop vite et il n'y a pas le temps d'arriver à l'hôpital.

Il faut donc parer au plus pressé, et c'est ainsi que Deborah et Yohan filent à la maison de retraite, accompagnés par le patron du camping. Une première aide-soignante arrive, puis deux autres infirmières. Fort heureusement, une médecin généraliste est sur place afin de faire sa tournée de consultations. Une pensionnaire de la maison de retraite, elle, a laissé sa chambre pour l'accueil du nouveau-né, explique le quotidien régional.

Les pompiers arrivent pendant l'accouchement mais laissent faire la médecin. Le SMUR sera sur place après la venue au monde du petit Noah, qui se porte comme un charme. Attendue au camping avec une banderole de bienvenue, la famille a désormais un membre de plus, qui vient compléter la fratrie composée de Franck, 10 ans, et Alysse, 7 ans. Le patron du camping sera, lui, le parrain de Noah.