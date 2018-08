publié le 19/08/2018 à 20:03

Malgré l'engagement massif et rapide des sauveteurs, elle n'a pas survécu... Une petite fille de trois ans s'est noyée ce dimanche 19 août en tombant dans une cascade sur la Cèze, dans le Gard. "Pour une raison inconnue, une fillette est tombée dans la Cèze au niveau des cascades du Sautadet", ont relaté les pompiers, intervenus vers 15h30 dans la commune de La Roque-sur-Cèze.



Au total, 23 pompiers ont été mobilisés et douze véhicules. "Malgré l'engagement massif et rapide d'une équipe de plongeurs, de sauveteurs aquatiques, d'équipes en milieux périlleux, et des engins locaux, la victime, en arrêt cardiaque, a été repêchée par un plongeur", ont-il précisé. Les secours ont tenté en vain de la réanimer.

Le matin, les pompiers étaient déjà intervenus aux alentours de cette cascade, pour secourir un jeune homme de 19 ans qui s'était blessé au genou après avoir sauté dans la Cèze. Le jeune homme avait été hélitreuillé vers un hôpital voisin.