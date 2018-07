et Ludovic Galtier

publié le 29/05/2016 à 20:43

Plus de 24 heures après que la foudre s'est abattue dans le parc Monceau, à Paris, certains enfants sont toujours hospitalisés. Cinq des onze personnes blessées samedi 28 mai sont toujours hospitalisées au lendemain des faits. Les six autres ont pu sortir de l'hôpital, selon l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). L'un d'eux est notamment sorti peu avant 13 heures ce dimanche. Ce dernier était "très sonné" mais "ne souffre d'aucune séquelle", selon les commentaires de son père au micro de RTL.



La situation est en revanche beaucoup plus préoccupante pour un des enfants. Celui-ci, âgé de 7 ou 8 ans, serait encore dans un état grave à l'hôpital Necker. Après avoir été touché par la foudre, il a fait un arrêt cardiaque. C'est un pompier, présent par hasard au parc Monceau, qui lui a prodigué les premiers soins. Il est a priori toujours en réanimation.

Les derniers enfants toujours présents à l'hôpital sont gardés en observation afin de s'assurer de leur état de santé. Ils devraient sortir de l'hôpital au plus tard lundi 30 mai,