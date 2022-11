Crédit : TRIPELON-JARRY / ONLY FRANCE / Only France via AFP

Creuse : une course moto interrompue et des pilotes en hypothermie après un "sabotage" imputé à des militants écolos

Mais où est donc l'arrivée de l'En'duo du Limousin ? Dans la Creuse, cette course de moto a tourné au grand bazar samedi 5 novembre. La compétition, qui réunissait 430 concurrents sur le plateau des Millevaches, a dû être interrompue car les pilotes se sont perdus dans la nuit. Le résultat d'un sabotage des panneaux de fléchage par des activistes écologistes qui dénonçaient le passage des motards dans une zone Natura 200, selon les organisateurs de l'événement. Ces derniers veulent porter plainte.

"Des militants qui se disent écologistes, mais qui sont plutôt extrémistes", déplore l'un des organisateurs de cette course d'enduro qui a viré au cauchemar pour eux, mais surtout pour les pilotes. Selon l'homme, les activistes ont défléché le parcours. "Ils ont inversé des flèches et en ont supprimé d'autres tandis que les bénévoles repassaient derrière pour reflécher", assure-t-il. Avec un mauvais réseau téléphonique par endroits, les motards "se sont retrouvés dans un endroit sans téléphone ni GPS."

Par sécurité, la course a été neutralisée vers 19 heures, à la tombée de la nuit, mais certains participants n'ont été retrouvés que plusieurs heures plus tard, vers 00h30. Frigorifiés, ils se trouvaient alors à plus de quarante kilomètres du parcours. "Plusieurs se sont perdus au fond des bois et à force de tourner en rond, ils sont tombés en panne d'essence", explique l'organisateur qui précise qu'il ne faisait que "deux ou trois degrés" cette nuit-là. "Les ambulances sont allées chercher dans les bois des gens en hypothermie, qui ont vraiment vécu un moment pas drôle et dangereux", ajoute-t-il.

