publié le 15/09/2018 à 09:18

Un ex-animateur de la ville de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, a été condamné vendredi 14 septembre à 15 ans de prison pour des agressions sexuelles sur 15 enfants et des viols sur deux d'entre eux, notamment dans des écoles primaires où il travaillait sur le temps périscolaire.



Le verdict a été rendu après six jours de débats douloureux aux assises des Hauts-de-Seine, au cours desquels parents et enfants ont fait face à l'accusé, qui a reconnu, pour la première fois, les faits de viols.

"N'oubliez pas qu'il a abusé d'une multiplicité de victimes, qu'elles étaient extrêmement jeunes, qu'il s'est servi de leur confiance, de leur âge et naïveté", a déclaré vendredi l'avocate générale, Aurélia Gandray, avant de requérir 16 à 18 ans de réclusion criminelle.

Des faits commis entre 2011 et 2015

L'accusé qui se tenait assis, la tête basse, pendant une grande partie du procès, était accusé d'une série d'agressions sexuelles et de viols sur des garçons de 6 à 9 ans, entre 2011 et 2015.



Des attouchements lui étaient reprochés, mais aussi des fellations et des viols, commis lors de babysittings et dans la cour, les toilettes et les gymnases de trois écoles de Courbevoie. Il était aussi poursuivi pour corruption de mineurs sur deux autres enfants, et détention d'images pédopornographiques.



"Je ne nie pas les difficultés familiales, personnelles et professionnelles de l'accusé, c'est son histoire et je la respecte. Mais ce que je ne peux pas tolérer, ce sont ces actes ignobles, odieux, commis par un adulte responsable", a estimé l'avocate générale.



L'ex-animateur, aujourd'hui âgé de 29 ans, a été adopté en Inde à quelques mois par une famille aisée. Il a eu d'importantes difficultés scolaires et s'est finalement orienté vers l'animation en 2012, avec le statut de travailleur handicapé. À l'audience, il a confié avoir été lui-même victime d'abus sexuels, notamment chez les scouts.