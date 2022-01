Côtes-d'Armor : une femme retrouvée morte depuis deux ans à son domicile

C'est une macabre découverte qu'on fait les policiers de Saint-Brieuc ce mercredi. Dans un appartement du centre-ville, ils ont retrouvé le corps d'une femme momifiée morte depuis... deux ans.

Un décès que les policiers estiment au premier confinement du printemps 2020. Problème : personne ne s'était jusqu'alors inquiété de son silence. Comme le rapporte France 3 Bretagne, les forces de l'ordre sont intervenues sur place après avoir été contactés par les propriétaires, car la femme de 75 ans ne payait plus ses charges et ses loyers depuis plus de deux ans.

Pour sortir le corps de l'appartement, les policiers ont fait appel aux pompiers, qui ont dû casser la fenêtre pour extraire la victime. Après cette étape périlleuse, le corps a été transféré à Rennes et confié à la police judiciaire. Une autopsie va être réalisée pour vérifier l'identité de la personne et tenter de déterminer les circonstances de son décès.