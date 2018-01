publié le 29/01/2018 à 06:18

Cela se passe sur les îles de Raine, au large de l'Australie. Des chercheurs ont découvert que depuis vingt ans (ce sont les deux décennies les plus chaudes), 99,8% des bébés tortues qui naissent sont des femelles.



Ce sont ces belles tortues marines (les tortues vertes qu'on voit dans les films de Cousteau et qu'on trouve aussi dans toutes les eaux tropicales). Leur sexe est déterminé par la température d'incubation des œufs. Et donc la température du sable, puisque les tortues pondent sur des plages. L'embryon devient un mâle s'il fait froid ou une femelle s'il fait plus chaud.

Cette espèce était menacée, car elle était chassée pour sa chair et sa carapace. Elle allait un peu mieux, car elle a été protégée. Mais s'il n'y a plus que de femelles, elle va disparaître. Il reste encore des vieux mâles, qui peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Mais ensuite, que se passera-t-il ?

Un réchauffement plus rapide

Cette tortue marine est apparue il y a plus de 100 millions d'années. Donc elle a forcément déjà subi des périodes de réchauffement, et elle est toujours là. Elle a dû s'adapter chaque fois. Ce qui inquiète les scientifiques, c'est que le réchauffement actuel est extrêmement rapide, et que cette fois elle ne résistera peut-être pas.



Ils ont aussi des craintes pour d'autres espèces (les alligators, les iguanes), dont la reproduction dépend aussi de la température. Elles pourraient être touchées par le même phénomène et, à terme, disparaître ou s'adapter. Il faudra attendre plusieurs décennies pour avoir la réponse.