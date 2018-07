publié le 29/09/2017 à 16:32

Une patrouille de police a connu une belle frayeur mercredi soir à Corbeil-Essonnes. Un fourgon a été caillassé vers 19h30 près du quartier des Tarterêts, une zone sensible. Aucun des agents présents à bord du véhicule n'a été blessé, mais le fourgon a été endommagé, avec plusieurs vitres brisées, rapporte Le Parisien.



La patrouille rentrait au commissariat en fin de journée et s'est retrouvée coincée dans le trafic de la N7, une route qui passe aux abords du quartier sensible. Sur une butte en surplomb de la route, un groupe de jeunes avait dressé un guet-apens et déclenché une pluie de projectiles sur le véhicule. Les assaillants ont ensuite tenté d'ouvrir les portes du fourgon. "C’était sans doute pour atteindre avec des pierres les fonctionnaires protégés jusque-là par le triple vitrage", a estimé une source citée dans Le Parisien.

Les caillassages sont récurrents dans le quartier des Tarterêts. Pour Claude Carillo, du syndicat de police Alliance, l'incident de mercredi semble être "des représailles aux convocations qui ont eu lieu ces derniers jours, dans le cadre d’une enquête sur une précédente attaque datant de janvier 2017".

Au début de l'année, deux caillassages avaient visé des véhicules de la police, des agents avaient été blessés.



"Cela montre le sentiment d’impunité qui règne dans ces quartiers. Et c’est la preuve que nous avons besoin d’effectifs supplémentaires pour y effectuer un travail de fond", a ajouté Claude Carillo.