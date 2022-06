Colmar : la militaire de 22 ans visé par un tireur alcoolisé est décédée

C'est un terrible drame qui s'est produit à Colmar. Un homme de 62 ans a tiré avec un fusil en état d'ivresse sur une militaire de 22 ans. Après deux jours en soin intensif, la jeune femme est décédée ce samedi, a appris l'AFP auprès du parquet.

Les faits se seraient produits dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h du matin. Excédé par le bruit - la victime fêtait son anniversaire avec des proches - l'homme de 62 ans se serait alors "muni d'une arme de chasse de calibre 12 qu'il avait acquise il y a quelques mois et qu'il avait préalablement chargée", a expliqué la procureure. "Le tir est apparemment intervenu alors que des personnes lui demandaient de se défaire de l'arme et tentaient de le désarmer. Le mis en cause, fortement alcoolisé, indique ne pas se souvenir des détails d'une partie de la soirée", selon la magistrate.

Depuis, l'homme qui n'a aucun antécédents judiciaires, a été mis en examen et placé en détention provisoire lundi pour tentative d'homicide volontaire.

