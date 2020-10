Canada : début du procès de Gilbert Rozon, accusé de viol

et AFP

publié le 14/10/2020 à 04:16

D'abord reporté pour cause de pandémie de coronavirus, le procès de Gilbert Rozon s'est ouvert mardi au palais de justice de Montréal. Il doit durer toute la semaine.

L'ex-producteur, connu en France pour avoir été membre du jury dans l'émission "La France a un incroyable talent" et dirigeant du groupe "Juste pour rire", va devoir répondre d'accusations de viol et d'attentat à la pudeur.

L'homme de 65 ans avait été inculpé en décembre 2018 pour des faits qui se seraient produits 28 ans plus tôt, en 1980. L'identité de la victime présumée n'a pas été révélée. Elle était âgée de 20 ans et travaillait dans une station de radio au moment des faits reprochés. Gilbert Rozon et cette dernière se connaissaient.

La victime présumée affirme que les faits se sont produits après une soirée en discothèque où l'ex-producteur l'avait invitée. Avant de la ramener chez ses parents, elle assure que M. Rozon a prétexté devoir récupérer des documents dans la maison de sa secrétaire, où les faits auraient eu lieu.

"Il s'est comme jeté sur moi", a témoigné mardi la plaignante, en expliquant que l'accusé avait tenté de l'embrasser avant de la violer quelques heures plus tard, selon la chaîne TVA.

Gilbert Rozon, qui nie tous les faits, a plaidé non coupable et a indiqué qu'il avait l'intention de témoigner.

En 2017, le retentissement de cette affaire avait amené M6 et C8 à déprogrammer des émissions auxquelles Gilbert Rozon était associé. Le groupe québécois "Juste pour rire" avait quant à lui été repris par l'agence de talents californienne ICM Partners et le comédien canadien Howie Mandel.