publié le 11/09/2018 à 20:30

Une cliente du casino de Cabourg (Calvados) a touché le gros lot. Tout s'est passé le samedi 8 septembre, à 17h30. Cette joueuse occasionnelle décide d'insérer une pièce de deux euros dans une machine à sous, et là... c'est le jackpot. Le personnel de l'établissement la voit repartir avec des gains de plus d'un million d'euros (1.254.331 euros exactement).



"C'est notre première millionnaire à Cabourg, a indiqué Thibault Langlois un responsable du casino Partouche au quotidien régional Ouest France. C'est vraiment exceptionnel." Certains salariés ont d'ailleurs posé avec le fameux chèque.



L'heureuse gagnante a décroché "le mégapot", un loto entre 200 machines à sous des établissements Partouche, connectées entre elles. "D'habitude, un jackpot atteint entre 20.000 et 40.000 euros"; a rappelé le casino. Le nom de la joueuse n'a pas été dévoilé. Nul doute qu'elle se souviendra longtemps de la petite pièce de monnaie qui a changé sa vie.