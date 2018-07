Bourges : un patient de l'hôpital porte plainte contre X pour homophobie

publié le 26/07/2017 à 18:42

"On ne soigne pas les gays". C'est en rentrant d'une promenade avec son mari que Stéphane Clavier, 45 ans, a trouvé ce mot sur la table de nuit de sa chambre d'hôpital. Soigné au service de gastro-entérologie du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges pour des problèmes d'intestin, il a déposé plainte contre X. "On ne peut pas savoir qui a écrit ce mot puisqu'il a été glissé en notre absence", a expliqué Stéphane Clavier à France Bleu Berry.



Patient régulier de l'établissement depuis 16 ans, à cause de "graves pathologies liées à l'intestin et à l'estomac", l'homme a confié que lui et son mari se sont sentis "rejetés" par certains membres du personnel soignant. "Le matin par exemple au petit-déjeuner, au lieu de dire bonjour monsieur, c'était : 'Vous voulez quoi ?', avec un regard assez insistant, on ne se sentait pas à notre place", raconte-t-il au micro de France Bleu. Concernant le message en lui-même, qui l'a beaucoup affecté, Stéphane Clavier regrette "de voir des comportements comme ça. On est là pour être soigné, on n'est pas là pour être jugé".

Du côté de l'hôpital, la direction assure qu'une enquête interne a été diligentée mais que pour le moment, "l'origine du message n'a pas pu être déterminée". D'autre part, elle affirme que c'est la première fois que le centre hospitalier est confronté à ce genre d'incident : "L'établissement est attaché depuis toujours à des principes éthiques forts de service public et de respect de tous ses patients".