Un adjoint au maire de Bordeaux a dénoncé cette semaine l'agression à caractère "homophobe" dont a été victime le weekend dernier son compagnon, qui s'apprête à porter plainte pour violences avec circonstance aggravante à raison de l'orientation sexuelle. Marik Fetouh, adjoint MoDem en charge de l'égalité et de la citoyenneté dans l'équipe municipale d'Alain Juppé, a raconté l'agression jeudi 4 mai, dans un entretien au site Buzzfeed.



La scène s'est déroulée aux premières heures du dimanche 30 avril, aux abords d'une discothèque où ils fêtaient une soirée anniversaire. L'élu a posté un message quelques heures plus tard sur son compte Facebook, pour dénoncer l'agression et, explique-t-il, "témoigner de ce qu'il se passe dans la réalité". L'homophobie est malheureusement encore présente. Les discours de haine et de rejet légitiment les passages à l'acte comme celui-ci", déplore-t-il.

La victime souffre de "multiples ecchymoses"

La victime a accompagné à l'extérieur de l'établissement un ami qui ne se sentait pas très bien. Les deux hommes se sont assis près d'un vendeur de sandwiches, qui leur a demandé de partir. "Mon compagnon n'a pas compris pourquoi on lui demandait ça, puisqu'ils ne gênaient pas la vente. Et là, il a été tabassé", a déclaré Marik Fetouh à Buzzfeed. Quand l'élu est sorti à la rencontre de l'agresseur, il explique que celui-ci "non seulement a reconnu l'agression, mais en plus il la justifiait parce que c'était 'un pédé'". La police, alertée, est arrivée peu après, mais l'agresseur avait alors disparu.

La victime a consulté un médecin, qui a établi un certificat faisant état de "multiples hématomes et ecchymoses" et de "plaies multiples superficielles" justifiant une incapacité totale de travail de trois jours. Marik Fetouh a confirmé ce 6 mai à l'AFP les faits relayés par Buzzfeed mais n'a pas souhaité faire de commentaires, ne voulant pas prêter le flanc à une accusation de "récupération politique". L'avocat de la victime, maître Daniel Picotin, a pour sa part confirmé un dépôt de plainte en début de semaine prochaine auprès du procureur de la République.