publié le 06/08/2018 à 22:15

C'est une attaque à laquelle ce joggeur ne pouvait pas s'attendre. À 24 ans, Max, jeune Bisontin, faisait son jogging vendredi 3 août dans un quartier excentré de la commune de Besançon lorsqu'il a été attaqué... par un chamois !



Comme le raconte L'Est Républicain, le jeune homme était en train d'entreprendre l'ascension vers la Citadelle par le chemin de Trois Chalets lorsqu'il a entendu un bruissement de feuilles qui l'a interpellé. Dans ce secteur escarpé, idéal pour l'animal, l'homme n'a pas eu le temps de réagir avant qu'un chamois ne le charge avec violence. "J’ai alors ressenti une douleur très intense. Puis j’ai vu du sang. Beaucoup de sang", explique Max. Si la scène peut a priori prêter à rire, l'attaque aurait pu lui coûter la vie.

12 points de suture et une ITT de 7 jours

En effet, la corne a transpercé sa cuisse à quelques centimètres seulement de l'artère fémorale. "J’étais en panique. J’ai vu ma dernière heure arriver. Je me suis dit : 'À 24 ans, tu tires le rideau !'", raconte le jeune homme. Alors que Max crie à l'aide, une première voiture s'arrête et appelle les pompiers.

Par chance, un second véhicule dont le conducteur est médecin s'arrête par la suite et lui prodigue les premiers soins. Transporté ensuite aux urgences de Besançon, Max s'en sortira avec douze points de suture et une interruption totale de travail de sept jours.