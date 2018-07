et AFP

Mohamed Abdeslam, frère de Salah Abdeslam, suspect clé des attentats du 13 novembre 2015 qui ont ensanglanté Paris, a été inculpé puis écroué vendredi 23 février. Le parquet belge le soupçonne d'avoir participé à un braquage commis fin janvier à Molenbeek. Le visage de Mohamed Abdeslam est bien connu des médias, car il s'est régulièrement exprimé sur son petit frère depuis ces attentats qui ont fait 130 morts.



En décembre dernier, à l'approche du procès de Salah Abdeslam à Bruxelles dans un autre dossier, il avait indiqué dans un quotidien belge lui rendre visite en prison, en région parisienne, pour le convaincre de "s'exprimer enfin" et le mener à la "rédemption". Selon plusieurs journaux belges, il est désormais mis en cause pour un braquage "au couteau" dont ont été victimes le 23 janvier à Molenbeek trois employés communaux qui transportaient 70.000 euros en liquide dans une banque sans escorte.

Des complicités au sein du personnel communal ?

Le parquet de Bruxelles a confirmé samedi 24 février dans la matinée que Mohamed Abdeslam figurait parmi les deux personnes inculpées et écrouées la veille dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours. "Ces deux hommes ont été inculpés de vol avec violence, en bande avec arme", a précisé le parquet dans un communiqué. Deux autres personnes également interpellées jeudi ont été remises en liberté, a-t-on ajouté de même source en soulignant que "l'enquête se poursuit activement".

La commune bruxelloise de Molenbeek, où réside la famille Abdeslam et où Mohamed a été employé municipal, a de son côté ouvert une enquête interne sur les conditions de ce transport d'argent liquide. Fin janvier, la presse avait envisagé la piste de complicités au sein du personnel communal pour expliquer le braquage.



Salah Abdeslam, 28 ans, est le seul membre encore en vie des commandos jihadistes qui ont attaqué Paris en novembre 2015. Arrêté le 18 mars 2016 à Bruxelles, il est suspecté d'avoir convoyé depuis l'Europe centrale une dizaine de membres du groupe à l'origine de ces attentats et de ceux commis dans la capitale belge le 22 mars 2016 (32 morts). Ce Français d'origine marocaine a grandi à Molenbeek entouré d'une sœur et de trois frères dont Mohamed. L'un de deux autres, Brahim, est l'un des kamikazes morts le 13 novembre 2015 à Paris.