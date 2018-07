publié le 30/08/2016 à 14:59

Un mois et demi après l'attentat perpétré sur la Promenade des Anglais à Nice et dans un contexte de menace terroriste élevée, les Niçois ont pensé au pire dimanche 28 août, aux alentours de 17h30. Un avion de la compagnie aérienne Turkish Airlines, en provenance d'Istanbul et émettant un bruit assourdissant, a survolé la ville à très basse altitude (129 m), selon le quotidien régional Nice Matin. Le Boeing 737 aurait en réalité raté son approche de l'aéroport avant de remettre les gaz et d'atterrir 15 minutes plus tard à l'aéroport de Nice-Cote d'Azur.



Le même journal a interrogé un des passagers de l'appareil. "En réalité, je pensais qu'il s'agissait d'une attaque terroriste et je me suis dit : 'C'est fini, on va s'écraser sur la ville'", raconte Hichem. Une enquête a été ouverte par la Direction de la Sécurité de l'aviation civile (DSAC) pour comprendre comment l'avion a pu dévier de son plan de vol. Devant les réactions des Niçois, la DSAC a annoncé qu'elle recevrait l'association de riverains. De son côté, la compagnie Turkish Airlines a lancé une investigation en interne. Enfin, un autre rendez-vous devrait prochainement intervenir entre l'Association pour la sauvegarde des sites du Mont-Boron, Mont-Alban, Cap de Nice, col de Villefranche et le ministère des Transports.