et AFP

publié le 12/02/2019 à 11:37

Ils sont âgés de 23 et 36 ans. Dans le cadre de l'enquête sur l'attentat à Magnanville (Yvelines), où un couple de policiers avait été assassiné en 2016, deux personnes ont été placées en garde à vue mardi 12 février.



Les enquêteurs de la sous-direction de l'antiterrorisme (Sdat) cherchent à vérifier si ces deux suspects, déjà connus des services de police et considérés comme des proches du tueur, ont pu renseigner Larossi Abballa sur ses futures victimes, a indiqué une source proche du dossier, confirmant ainsi une information du Parisien. Ils sont ainsi soupçonnés d'avoir fourni les noms et l'adresse de ce couple.

Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider ont été assassinés dans leur maison à coups de couteau, sous les yeux de leur fils de 3 ans, par Larossi Abballa, alors âgé de 25 ans. Ce dernier avait été abattu par les forces de l'ordre après avoir revendiqué son acte au nom de Daesh.

