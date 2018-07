Ardennes : deux morts après un accident lors d'un baptême de l'air

publié le 29/07/2018 à 05:11

Le pilote et l'un des trois passagers d'un petit avion ont été tués samedi 28 juillet dans l'accident de leur aéronef près de l'aérodrome de Belval (Ardennes) près de Charleville-Mézières, lors d'un baptême de l'air, selon la gendarmerie.



D'après les premiers éléments de l'enquête, l'avion aurait eu un problème de moteur au décollage. Le pilote aurait tenté de faire demi-tour et de rejoindre la piste pour se poser, mais a percuté la cime d'un arbre dans l'alignement de la piste.

Deux passagers, blessés, âgés de 20 et 32 ans, ont réussi à s'extraire de l'avion et à donner l'alerte vers 9h40. Le pilote, âgé de 68 ans, et le troisième passager sont morts. Une enquête menée par la compagnie de gendarmerie de Revin et la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.