et AFP

publié le 20/02/2019 à 15:50

"La famille Rothschild est à la tête de la quasi-totalité des banques centrales de la planète." Voilà ce qu'on pouvait lire noir sur blanc sur le magazine en ligne de la BNP Paribas. Une fake news à caractère antisémite qui a été repérée par un lecteur puis signalée au journal Le Monde.



Le nom de famille Rothschild est associé à deux groupes bancaires que sont les groupes Edmond de Rothschild et Rothschild & Co où Emmanuel Macron avait travaillé avant d'entrer dans le monde politique. Ces deux groupes sont influents mais ne gèrent absolument pas la monnaie d'un pays et ne sont donc pas des banques centrales.



"Il a été porté à notre connaissance qu'un article publié en 2017 sur un de nos sites internet, dont le contenu est produit par un prestataire externe, comportait un propos totalement erroné ayant échappé à notre vigilance", a indiqué BNP Paribas dans une déclaration transmise à l'AFP. "Nous présentons toutes nos excuses", a ajouté la banque.

La famille Rothschild est régulièrement cible de rumeurs, et ce, depuis Napoléon III.