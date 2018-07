et AFP

29/01/2018

C'est un rebondissement dans le meurtre d'Alexia Daval, dont le corps avait été retrouvé en partie calciné en Haute-Saône en octobre 2017.Le mari d'Alexia Daval, interpellé lundi 29 janvier, a assuré "ne pas être lié au meurtre de son épouse", a affirmé son avocat à l'Agence France-Presse (AFP).



"La dernière fois que je l'ai vu, il m'a confirmé qu'en aucun cas il n'était lié d'une façon ou d'une autre au décès de son épouse", a déclaré Me Randall Schwerdorffer, devant le domicile des époux Daval. D'après son mari, la jeune femme était partie courir et n'est jamais revenue. Selon l'autopsie, elle a été frappée et asphyxiée.

L'avocat n'a pas encore rencontré son client depuis son interpellation lundi matin. L'hypothèse d'une "dispute conjugale qui aurait mal tourné" est étudiée par les enquêteurs. "Le couple, qui avait des difficultés à avoir un enfant, connaissait en effet de vives tensions", ont indiqué à l'AFP plusieurs sources concordantes.

Lors de sa première audition, en tant que simple témoin, Jonathann Daval avait d'ailleurs évoqué une dispute avec sa compagne la veille de sa disparition. Cette altercation expliquait, selon lui, les marques de griffures, voire de morsures visibles sur ses mains.