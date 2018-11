publié le 28/11/2018 à 19:06

Luc Besson est un peu plus dans la tourmente. Depuis le mois de juillet, le producteur et réalisateur est visé par des enquêtes pour agressions sexuelles et viols, à la suite de plaintes déposées par d'anciennes collaboratrices. Mais ce mercredi 28 novembre, de nouvelles plaintes sont venues grossir le nombre des plaignantes.



En effet, selon les informations de Mediapart, ce sont neuf femmes qui se sont désormais manifestées auprès des autorités judiciaires afin de signaler des comportements sexuels inappropriés de la part de Luc Besson, qui reste présumé innocent. "Quand j’ai lu les récits des autres femmes, j’ai vu que mon histoire leur ressemblait", a expliqué l'une des nouvelles plaignantes à nos confrères.

Les cinq nouveaux témoignages reposent sur des documents, explique Mediapart. Et si les faits rapportés sont d'une gravité différentes, des similitudes seraient observées dans la manière d'agir et dans le profil des femmes que Luc Besson aurait côtoyé.