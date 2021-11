Fin de règne pour Stéphane Richard : PDG d'Orange depuis 2011, l'homme de 60 ans va devoir lâcher les commandes de l'opérateur après sa condamnation mercredi 24 novembre dans l'affaire de l'arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Après une relaxe générale en 2019, il a été condamné en appel à un an de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende pour complicité de détournement de biens publics. Il était directeur de cabinet de la ministre de l'Économie, Christine Lagarde, au moment de l'arbitrage.

En 2018, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait prévenu qu'en cas de condamnation, Stéphane Richard devrait remettre son mandat. Il faut dire que le géant français des télécoms a pour premier actionnaire l'État, avec 23% du capital, et 30% de droit de vote. "Pour toutes les entreprises publiques qui sont sous ma responsabilité de ministre de l’Économie, les règles du jeu doivent être claires : s'il y a condamnation du dirigeant, il y a départ immédiat du dirigeant", avait déclaré Bruno Le Maire.

"Je l'accepte parfaitement", a d'ailleurs commenté le principal intéressé sur France Inter. "Il est évident qu'à partir du moment où une décision comme celle-là intervenait, je ne pouvais pas rester en poste, je n'ai absolument jamais contesté cela", a-t-il ajouté.

Stéphane Richard, homme classé à gauche mais avec des convictions libérales, avait été mis en examen en juin 2013. Diplômé de HEC et de l'ENA, il était rentré dans le groupe en septembre 2009, en était devenu directeur général en 2010, et enfin PDG en 2011. Son départ "sera effectif à compter de la mise en place d'une nouvelle gouvernance et au plus tard le 31 janvier 2022", a annoncé l'entreprise, ajoutant qu'il continuait d'exercer ses fonctions jusqu'à ce départ.