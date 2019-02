Accident dans les Hautes-Alpes : ce que l'on sait des quatre jeunes décédés

publié le 16/02/2019 à 19:59

C'est un drame terrible qui endeuille toute une vallée. Quatre jeunes de 17 à 20 ans sont morts dans la nuit du vendredi 15 au samdi 16 février dans un accident de la route à Saint-Chaffrey près de Briançon (Hautes-Alpes). Ils étaient six à bord et rentraient d'un anniversaire. Leur voiture a percuté un poids lourd. Tous ces jeunes appartenaient à l'École du Ski Club de Briançon Serre-Chevalier. Son président, au micro d'RTL, Patrick Gelato, est anéanti.



"C'est des enfants qui ont passé dix ans avec nous au club, qui avaient réussi leur examen de moniteur de ski et qui commençaient à travailler comme moniteur de ski", explique-t-il. "On les a vus grandir, on a toujours vécu avec eux. On s'est toujours retrouvés avant les courses, pendant les courses, c'est une vie de village", explique le président de l'École du Ski Club de Briançon Serre-Chevalier. Il explique qu'Arthur était son "coéquipier à la chasse". Pour lui "c'est le ski qui est blessé".

"C'était les enfants de notre vallée"

"C'était les enfants de notre vallée", témoigne avec émotion Patrick Gelato pour qui "la charge émotionnelle est lourde". "Partir à 20 ans c'est trop tôt", lâche-t-il des sanglots dans la voix. Dans la voiture, le conducteur et son passager, âgés de 19 ans, ainsi qu'un passager à l'arrière et âgé de 18 ans, sont décédés.

Un garçon de 17 ans a été héliporté au CHU de Grenoble dans un état critique, mais n'a pu être sauvé. Un autre passager de 20 ans a été opéré à Briançon et un dernier, âgé de 20 ans également, est blessé plus légèrement, ont détaillé les secours et le parquet. Ils avaient passé la nuit ensemble pour fêter les 20 ans de l'un d'entre eux. Le parquet de Gap a ouvert une enquête pour homicides involontaires, confiée à la gendarmerie.

Une cellule d'urgence médico-psychologique mise en place

"Les investigations ne font que débuter pour connaître les causes de l'accident qui sont pour le moment indéterminées", précise le procureur de Gap Raphaël Balland. Elles "devraient prendre plusieurs semaines, notamment pour déterminer si le conducteur décédé du véhicule (Citroën) Picasso était ou non sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants", ajoute le parquet. Une cellule d'urgence médico-psychologique a par ailleurs été mise en place par la préfecture pour les familles et proches des victimes à l'hôpital de Briançon.